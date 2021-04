Corona Teststation am Obi-Markt in Merseburg-Meuschau

Obi-Markt bietet Service für jeden an. Der Markt in Merseburg habe die erste Teststation an einem Obi-Markt in Sachsen-Anhalt eröffnet.

Merseburg - Angelika und Falko Claus sind glücklich. „Negativ!“ sagt die 70-Jährige strahlend, und auch ihr 76-jähriger Mann wurde negativ getestet. Beide Merseburger sind schon ein Mal geimpft. Trotzdem waren sie an diesem Tag zur neuen Teststation neben dem Obi-Markt in Merseburg-Meuschau gekommen, die seit 15. April geöffnet ist. Für den Test hatten sie eigentlich keine besondere Veranlassung. „Aber es ist praktisch, sich gleich testen zu lassen, wenn man zum Baumarkt fährt, um einzukaufen“, sagt Angelika Claus. Auch Annett Merbach (51) aus Döllnitz hat sich testen lassen. „Ich habe ganz leichte Halsschmerzen“, erzählt sie, doch auch bei ihr ist am Ende alles in Ordnung.

Erste Teststation an einem Obi-Markt in Sachsen-Anhalt

Der Markt in Merseburg habe die erste Teststation an einem Obi-Markt in Sachsen-Anhalt eröffnet, sagte Marktleiter Steffen Zierke. „Die Station ist für alle Besucher des Einkaufsparks gedacht - egal, ob Obi-Kunden, Kunden von Edeka oder Aldi. Egal, ob etwas gekauft wird oder nicht.“ Die Test sind für jeden kostenfrei, und jeder darf so oft kommen, wie er möchte. Ohne vorher einen Termin zu vereinbaren. 15 Minuten nach dem Test bekommt man das Ergebnis. Die Teststation ist von Montag bis Samstag jeweils von 10?bis 19 Uhr geöffnet.

„Noch sind die Leute etwas zurückhaltend“, sagt Mark Melzer, Medizin-Student im sechsten Semester an der Uni Leipzig. „Wir haben aktuell nur Online-Vorlesungen. Da bietet es sich schon an, etwas für die Gemeinschaft zu tun“, sagt der 26-Jährige. „Außerdem passt das gerade - eines meiner Pflichtfächer ist aktuell Mikrobiologie und Virologie.

Wird jemand positiv getestet, kann direkt vor Ort ein PCR -Test gemacht werden

Da kann ich gleich noch praktische Erfahrung sammeln.“ Testen findet Melzer wichtig. „Eigentlich müsste sich jeder, der einkaufen gehen will testen lassen - auch am Supermarkt.“ Unterstützt wird Melzer von Maximilian Koch. Der 24-Jährige studiert BWL an der Uni Halle und übernimmt die administrativen Arbeiten von Anmeldung bis Ergebnis-Bescheinigung.

Wird jemand positiv getestet, kann direkt vor Ort ein PCR -Test gemacht werden, der dann per Kurier zu einem Labor gebracht wird. „Wenn man normalerweise irgendwo positiv getestet wird, muss man sich im Anschluss an seinen Hausarzt wenden und in Quarantäne bleiben“, so Melzer. Dann dauere es meist weitere zwei Tage, bis man das Ergebnis bekommt. Die Corona-Teststation am Obi-Markt in Meuschau ist von Montag bis Samstag von 10 bis 19 Uhr geöffnet. (mz/Undine Freyberg)