Spektakulärer Einsatz Brennendes Hybrid-Auto in Braunsbedra – Spezialfahrzeug im Einsatz

In der Merseburger Straße in Braunsbedra stand ein Hybrid-Auto in Flammen. Wegen drohender Kettenreaktion musste das Fahrzeug in einen gefluteten Container – und bleibt dort tagelang.