Internet im Saalekreis Breitbandausbau in Querfurt verzögert sich deutlich

Vor einem Jahr startete die Envia-Tel den Breitbandausbau in Querfurt. Doch dann ging die Baufirma pleite. Die Fortsetzung der Arbeiten zieht sich nun in die Länge. Derweil traf der Stadtrat eine erste Entscheidung zur geplanten Photovoltaikanlage in Weißenschirmbach.