Branderoda soll Teil der Straße der deutschen Sprache werden. Initiator ist der örtliche Heimatverein, der parallel das Archiv des Autors aufarbeiten will.

Seit Kurzem gibt es den Adolf-Holst-Platz in Branderoda. Folgt die Aufnahme in die Straße der deutschen Sprache?

Branderoda/MZ. - Weil Branderoda der Geburtsort des Kinderbuchautors und Herausgebers Adolf Holst (1867-1945) ist, möchte der Ortsteil von Mücheln in die „Straße der deutschen Sprache“ aufgenommen werden. Der Ortschaftsrat empfahl in seiner jüngsten Sitzung einstimmig, den Vorschlag des Branderodaer Heimatvereins an die zuständige Stadt Mücheln weiterzugeben.