Brand in Merseburger Wohnhaus

Merseburg - Am Samstagabend war es in Merseburg-Süd zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus gekommen. Die Meldung ging gegen 20.20 Uhr bei der Leitstelle ein. Weil die Feuerwehr sehr schnell alarmiert worden war, konnte das Feuer, das im Bereich des Dachbodens ausgebrochen war, innerhalb von gut 30 Minuten gelöscht werden. Verletzt wurde niemand. Die meisten Bewohner des Hauses in der Naundorfer Straße konnten gegen 21.30 Uhr in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.Im Einsatz waren die Feuerwehren Merseburg, Beuna und Geusa. (mz)