Brand in der alten Zuckfabrik in Querfurt

Die Feuerwehr in Querfurt ist am Montagabend zu einem Brand in der alten Zuckerfanbrik ausgerückt (Symbolfoto).

Querfurt/MZ - In der alten Zuckerfabrik am Döcklitzer Tor in Querfurt ist am Montagabend ein Brand ausgebrochen. Die Feuerwehr sei gegen 18 Uhr alarmiert worden, teilte ein Polizeisprecher mit, während die Löscharbeiten noch im Gange waren. Verletzt wurde ersten Erkenntnissen zufolge niemand. Die Brandursache war zunächst unklar. Die Ermittlungen dazu laufen.