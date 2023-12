Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Merseburg/MZ. - Der kleine Vogel dreht vorsichtig seinen Kopf umher. Dann spannt er seine langen Flügel aus, beginnt sie kräftig zu schlagen. Es sind Trockenübungen, um im Training zu bleiben, die so wichtige Brustmuskulatur zu stärken. Kristin Williges setzt ihn vorsichtig zurück in die Kiste, in der schon andere Artgenossen in der oberen Ecke kleben. Sie sind einige der elf Überwinterungsgäste, die die 38-Jährige in ihrer Merseburger Wohnung beherbergt. Williges betreibt dort die Mauerseglerhilfe, die, wie sie sagt, einzige auf diese besonderen Vögel spezialisierte Auffangstation im Land.