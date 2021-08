Betrunkener Mann greift Rettungssanitäter in Beuna an

Beuna - Bereits am Mittwochnachmittag gegen 16 Uhr ist es in der Merseburger Straße in Beuna zu einem Angriff auf Rettungskräfte gekommen. Wie die Polizei mitteilte, fanden die Retter dort einen Mann mittig auf einem Parkplatz liegend und boten ihm Hilfe an.

Der stark alkoholisiert Mann versuchte jedoch die Sanitäter zu schlagen. Auch auf mehrmaliges Ansprechen unterließ er die Angriffe nicht und wurde daraufhin durch die Sanitäter zu Boden gebracht und bis zum Eintreffen der Polizei fixiert. Es wurde ein Ermittlungsverfahren gegen den Mann eingeleitet.