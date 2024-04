Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Merseburg/MZ. - Straßenbahn in Merseburg bedeutet seit vielen Jahren: Linie 5. Die Trasse von Bad Dürrenberg nach Halle mit dem Abstecher nach Merseburg-Süd ist aktuell die einzige Tramlinie in der Domstadt. Perspektivisch könnte sich das aber vielleicht ändern. Wie Ivo Walther, Leiter des Stadtentwicklungsamtes, erklärte, wollen die Kommune und die Hallesche Verkehrs-AG, aktuell Betreiber der Linie 5, noch im ersten Halbjahr eine Machbarkeitsstudie für einen Ausbau des Straßenbahnnetzes in Merseburg in Auftrag geben. Es gäbe dabei zwei Zielkorridore, erläutert Walther. Der eine ist die Verbindung der Innenstadt mit dem künftigen Großindustriegebiet Leuna III sowie dem Komplex Hochschule/CTC. Außerdem gehe es darum, den Hauptbahnhof direkt anzubinden: „Derzeit fährt die Straßenbahn ja daran vorbei.“