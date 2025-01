Erstmals seit 37 Jahren ist in Deutschland die Maul- und Klauenseuche ausgebrochen. Auch das Veterinäramt und die Landwirte im Saalekreis sind alarmiert. Die Bauern fürchten vor allem wirtschaftliche Schäden - auch ohne dass es das Virus in die Region schafft.

Merseburg/MZ. - Die Maul- und Klauenseuche ist zurück in Deutschland. Diese Nachricht sorgt auch bei den Landwirten im Saalekreis für Unbehagen. Wie Kreisbauernpräsident Jan-Friedrich Rohlfing erklärt, sei nach dem Fund des für Menschen ungefährlichen, aber für Tiere hochansteckenden Virus in einer Büffelherde im brandenburgischen Hönow derzeit die Sorge vor den wirtschaftlichen Folgen allerdings größer als die vor einer Ansteckung von Tieren hier in der Region.