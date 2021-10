Das Basedow-Klinik plant einen Schulneubau für das KBZ in Merseburg.

Merseburg/MZ - Das Kooperative Bildungszentrum für Gesundheitsberufe (KBZ) im Saalekreis hat sich erneut erfolgreich einem Verfahren zur Zertifizierung „Gesunden Schule“ gestellt. Dabei erfolgte die digitale Fremdbewertung durch die beiden Auditorinnen Melanie Kahl und Nicole Hoppe von der Landesvereinigung für Gesundheit Sachsen-Anhalt (LVG), heißt es dazu in einer entsprechenden Mitteilung.

Wertschätzendes Teamklima auch die Kommunikation auf Augenhöhe mit den Lernenden

Das Bildungszentrum für Gesundheitsberufe bedient die Arbeitsbereiche Ausbildung, Fort- und Weiterbildung, Umschulungsmaßnahmen sowie Gesundheitsförderung und Prävention. Das kleine Team von acht Lehrkräften bildet jährlich rund 120 Pflegefachkräfte sowie Gesundheits-­und Krankenpfleger und Operationstechnische und Anästhesietechnische Assistenten aus. Externe Dozenten unterstützen dabei die Lehrtätigkeit.

Positiv von den Auditorinnen hervorgehoben wurde neben dem spürbar wertschätzenden Teamklima auch die Kommunikation auf Augenhöhe mit den Lernenden. Das Leitbild der Ausbildung lautet: „Lehren heißt voneinander, miteinander und füreinander Lernen“.

Basedow-Klinik plant Schulneubau für das KBZ in Merseburg

Aber auch durch die gute Kooperation mit anderen Bildungsstätten in der Region, wie die gemeinsam durchgeführten Projekttage zu gesundheitsbezogenen Themen in Grundschulen und Kindertagesstätten, zeichne sich die Schule noch einmal besonders aus. In der sehr schüler- und praxisorientierten Ausbildung wird auf die Einhaltung von Schichten und Arbeitszeiten sowie auf eine gesunde Pausengestaltung viel Wert gelegt.

Das Mitarbeiterrestaurant bietet den Schülerinnen und Schülern täglich ein gesundes Frühstück und fünf verschiedene Speiseangebote zur Mittagsversorgung an, von denen mindestens eines vegan ist. „Das Wohl der Auszubildenden hat eine hohe Priorität und eine hohe Sensibilität für das gesundheitsförderliche Verhalten der Schülerinnen und Schüler“, so die LVG-Mitarbeiterin Nicole Hoppe.

In den nächsten drei Jahren, in denen das Zertifikat „Gesunde Schule“ gültig ist, möchte das Kooperative Bildungszentrum die technischmediale Struktur umfassend modernisieren und digitale Angebote schaffen, um die Medienkompetenz von Auszubildenden und Lehrkräften zu fördern. Außerdem plant die Basedow-Klinikleitung, mit Hilfe von Fördergeldern, im nächsten Jahr einen Schulneubau für das KBZ. Standort für diesen Neubau soll auf dem Gelände der Hochschule Merseburg sein, heißt es.