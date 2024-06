In der Bahnhofstraße in Merseburg ist eine 89 Jahre alte Seniorin nach der Kollision mit einem Radfahrer schwer verletzt worden.

Schwerer Unfall in Bad Dürrenberg: Radfahrer kracht in 89-jährige Rentnerin

Bad Dürrenberg/DUR. - Zu einem Unfall mit schweren Folgen ist es am späten Montagnachmittag in der Bahnhofstraße in Bad Dürrenberg gekommen, wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt.

Demnach trat eine Fußgängerin gegen 17 Uhr auf die Fahrbahn. Ein Fahrradfahrer, der dort zu diesem Zeitpunkt unterwegs war, konnte offenbar nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit der Seniorin. Die 89 Jahre alte Frau stürzte in der Folge des Unfalls und wurde dabei schwer verletzt.

Die Frau kam ins Krankenhaus.