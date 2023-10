Rückblick: Am 1. Januar 2023 liefen 479 Aktive beim Neujahrslauf in Merseburg mit.

Merseburg/MZ. - Wenn am 1. Januar viele ihren Katen auskurieren, haben sich in der Vergangenheit Hunderte Läufer in Merseburg die Laufschuhe geschnappt und sind zum Neujahrslauf in die Gotthardstraße gekommen. Am 1. Januar 2024 wird das jedoch nicht passieren: Der Neujahrslauf fällt aus. Das bestätigt Angela Heimbach, Präsidentin des ausrichtenden Kreissportbundes, schweren Herzens auf Nachfrage.