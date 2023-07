Die Stadt Leuna bietet attraktive und anspruchsvolle Arbeitsplätze, auf denen Sie Verantwortung übernehmen können. Als moderner Arbeitgeber werden Ihnen 30 Tage Urlaub im Kalenderjahr, eine betriebliche Altersvorsorge, zusätzlich zum Entgelt eine jährliche Einmalzahlung und leistungsbezogenes Entgelt geboten. Das moderne Arbeitsumfeld mit der Option der Mobilen Arbeit und flexible Arbeitszeit sowie umfangreiche Fortbildungsmöglichkeiten runden das attraktive Gesamtpaket ab.

Die Bewerbungsfrist endet am 11. August. Alle Informationen zu den aktuellen Stellenangeboten der Stadt Leuna mit den ausführlichen Aufgabenbereichen, den Anforderungsprofilen, Qualifikationen und zur Bewerbungsfrist finden Sie auf der Homepage der Stadt Leuna unter www.Leuna.de/de/Stellenausschreibungen.html.

Gesucht werden zum nächstmöglichen Zeitpunkt Mitarbeiter (m/w/d) in den Fachbereichen:

Allgemeine Verwaltung und Bürgerservice

Finanzen

Jugend, Soziales, Sicherheit und Ordnung

Bau

Fachbereich Allgemeine Verwaltung und Bürgerservice

Als Sachbearbeiter Organisation & Stellenbewirtschaftung (m/w/d) im Fachbereich Allgemeine Verwaltung und Bürgerservice zählen unter anderem die Begleitung von Organisationsuntersuchungen, Organisationsentwicklung, einschl. Prozessoptimierung für die gesamte Stadtverwaltung und nachgeordnete Einrichtungen sowie die Stellenbewirtschaftung mit der Erarbeitung von Stellenbeschreibungen zu Ihren Aufgaben. Mit einem erfolgreich abgeschlossenen Studium (Diplom- (FH) oder Bachelor) in einem der Fachgebiete Verwaltungswissenschaften, Public Management, Verwaltungsökonomie, Jura - oder einer vergleichbaren Hochschulqualifikation passen Sie bestens ins Profil.

In unbefristeter Vollzeitbeschäftigung werden Sie als Sachbearbeiter (m/w/d) Zentrale Dienste und IT gesucht. Als Verwaltungswirt/ - fachwirt (B II) und/oder erfolgreich abgeschlossener IT-Ausbildung pflegen Sie die Homepage der Stadt Leuna und begleiten die Einführung des Onlinezugangsgesetzes (OZG). Sie organisieren Services im Intranet zur Mitarbeiterinformation innerhalb der Stadt Leuna und gewährleisten Datenschutz, Datensicherheit sowie IT-Sicherheit.

Als Ansprechpartner steht Ihnen Herr Henze, Stellvertreter des Fachbereichsleiters Allgemeine Verwaltung und Bürgerservice, unter der Telefonnummer 03461 249 504 7 zur Verfügung.

Fachbereich Finanzen

Im Fachbereich Finanzen werden Sie als Sachbearbeiter Beteiligungsmanagement und Tax Compliance (m/w/d) für die steuerliche Beurteilung kommunaler Sachverhalte, einschließlich der Entwicklung eines Tax Compliance Management Systems zuständig sein. Sie erstellen Steuererklärungen einschließlich Quartals- und Jahresmeldungen und führen Wirtschaftlichkeitsberechnungen durch. Ein abgeschlossenes Studium (Bachelor, Diplom (FH)) in der Fachrichtung Wirtschaftswissenschaften, Betriebswirtschaftslehre, Volkswirtschaftslehre (idealerweise mit Schwerpunkt Steuerrecht, Controlling, Vermögensmanagement, Prüfungswesen) und mehrjährige Berufserfahrung im öffentlichen Rechnungs- und Haushaltswesen sind ideale Voraussetzungen für Ihre neuen Aufgaben.

Als Ansprechpartner steht Ihnen Herr Leonhardt, Fachbereichsleiter Finanzen, unter der Telefonnummer 03461 840 210 zur Verfügung.

Foto: @Stadt Leuna

Fachbereich Jugend, Soziales, Sicherheit und Ordnung

Der Fachbereich Jugend, Soziales, Sicherheit und Ordnung sucht Sie im Zuge der Nachbesetzung zum 01.11.2023 als Leitung (m/w/d) der Kindertageseinrichtung „KiTa Teichknirpse“ in der Ortschaft Günthersdorf. Als Leitung (m/w/d) führen Sie die Arbeit in der KiTa mit siebzehn pädagogischen Fachkräften fort und entwickeln diese weiter. Sie stellen den Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsauftrag durch Ihr Team in

Verbindung mit dem Träger, den Eltern, dem Elternkuratorium und weiteren Partnern sicher und nehmen Verwaltungsaufgaben, die Außenvertretung und Gremienarbeit wahr. Mit Ihrem Abschluss als Staatlich anerkannte/r Erzieher/in mit mehrjähriger Berufserfahrung in der pädagogischen Arbeit oder einem Bachelor, Master oder Diplom in der Fachrichtung Sozialpädagogik oder Kindheitspädagogik verfügen Sie über die besten Voraussetzungen.

Als Mitarbeiter Jugendbetreuung (m/w/d) winkt Ihnen eine unbefristete Vollzeitbeschäftigung. Gesucht werden Bewerber mit einer erfolgreich abgeschlossenen Ausbildung als Staatlich anerkannter Erzieher (m/w/d) oder eine vergleichbare Ausbildung im sozialen und/oder sozialpädagogischen Bereich oder praktische Berufserfahrungen in der Jugendarbeit. In der offenen Kinder- und Jugendarbeit wirken Sie bei Veranstaltungen/Workshops, Tagesausflügen und Sportveranstaltungen mit. Sie zeigen Präsenz an den Treffpunkten der Jugendlichen in der Kernstadt und den Ortschaften. Als Betreuer/in nehmen Sie am jährlichen Jugendaustausch mit den Partnerstädten, insbesondere mit der polnischen Partnerstadt Jaraczewo teil.

Als Ansprechpartner stehen Ihnen Herr Dr. Stein, Fachbereichsleiter Soziales, Jugend, Sicherheit und Ordnung, unter der Telefonnummer 03461 840 141 sowie Frau Trabitzsch, Sachbearbeiterin KiTa, unter der Telefonnummer 03461 840 151 zur Verfügung.

Fachbereich Bau

Der Fachbereich Bau freut sich auf Ihre Bewerbung als Mitarbeiter/Sachbearbeiter (m/w/d) für die Bereiche Klimaschutz, Straßenunterhaltung und -bewirtschaftung, Stadtbegrünung sowie Bauhofstützpunkt.

Sie leben und lieben Klimaschutz, engagieren sich für die Reduzierung der CO2 – Emmission und wollen Energie einsparen bzw. grüner werden lassen? Dann unterstützen Sie die Stadtverwaltung bei der Erfüllung ihrer Ziele nach dem Klimaschutzkonzept, entwickeln als Sachbearbeiter Klimaschutz (m/w/d) Konzepte und setzen diese um. Profitieren Sie dabei von der Leistungsfähigkeit und Wirtschaftskraft der Stadt Leuna. Voraussetzung ist ein Hoch-/Fachhochschul-Studium (Bachelor, Master), Ingenieur, Architekt, Meister oder Techniker der Fachrichtungen Bauwesen/Hochbau, Stadt- und Raumplanung, Umweltschutz, Energiewirtschaft, Facility Management, Technische Gebäudeausrüstung, Versorgungstechnik, Gebäude und Energietechnik oder vergleichbare Hochschulqualifikation, die zur Übernahme der o.g. Aufgaben befähigt.

Mit Ihrem Bachelor Professional, Meister oder Techniker der Fachrichtungen Tief-, Straßen- und Landschaftsbau und Ihren Erfahrungen auf dem Gebiet Tief- und Straßenbau, Beleuchtungstechnik - Straßenbeleuchtung sowie Vermessung sind Sie als Sachbearbeiter Straßenunterhaltung und Straßenbewirtschaftung (m/w/d) in unbefristeter Vollzeitbeschäftigung gern gesehen. Zu Ihren Aufgaben gehören die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Straßen, Wegen und Plätzen einschließlich Zubehör und Nebenanlagen nach straßenrechlichen Vorschriften wie auch die zentrale Verwaltung, das Finanzwesen, Kassenwesen und die Bauverwaltung im Sachgebiet.

Als Mitarbeiter Stadtbegrünung (m/w/d) für den Bauhofstützpunkt zählen das fachliche Vorarbeiten in der Pflege von Grün- und Pflanzflächen mit Anleitung und die Kontrolle fachlich unterstellter Beschäftigter zu Ihren Aufgaben. Die Berechtigungen zum Arbeiten mit motorgetriebenen Maschinen (z. B. Motorsäge, Freischneider, Motorsense), der Nachweis Sachkunde Pflanzenschutz und eine

Berechtigung zum Führen von Hebebühnen sowie zur Verkehrssicherung von Baustellen an Straßen sind wünschenswert. Eine erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung in einem anerkannten Ausbildungsberuf mit gärtnerisch-landschaftsgestalterischem Profil und einschlägiger mehrjähriger (5 Jahre) Berufserfahrung sind Voraussetzung.

In unbefristeter Vollzeitbeschäftigung werden Sie als Mitarbeiter Bauhofstützpunkt gesucht. Neben Werkstatt-, Reinigungs- und Straßenunterhaltungsaufgaben zählen auch gärtnerische Arbeiten sowie der Winter-, Havarie- und Bereitschaftsdienst zu Ihren Aufgaben. Sie haben eine erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung in einem anerkannten Ausbildungsberuf mit gärtnerisch-landschaftsgestalterischem Profil und einschlägiger mehrjähriger (5 Jahre) Berufserfahrung und einen Führerschein Klasse B, C1 und L.

Als Ansprechpartner steht Ihnen Herr Lämmerhirt, Fachbereichsleiter Bau, unter der Telefonnummer 03461 249 501 0 zur Verfügung.