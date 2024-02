Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Merseburg/Querfurt/MZ. - Kaum ein Rentner hat der Polizei im Saalekreis in den vergangenen Jahren so viel Arbeit beschert, wie Karl Burghard B.. Ende September durchsuchten zahlreiche Beamte ein von dem selbsternannten Druiden genutztes Grundstück in Oberschmon. Sie fanden unter anderem eine einsatzbereite zum Schussapparat umgebaute Wühlmausfalle, Patronen und mehr als ein Dutzend Gasflaschen. Drei Wochen später kehrten die Beamten mit Handschellen zurück. Seither sitzt der 73-Jährige im Roten Ochsen in Halle in Untersuchungshaft. Am 5. März beginnt der Prozess gegen ihn vor dem Amtsgericht Merseburg.