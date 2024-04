In Merseburg entstehen mehr als 100 Unterstellmöglichkeiten. Merseburg. MZ sagt, wann die ersten fertig sind und was sie kosten sollen.

Angebot in Merseburg - Firma baut Mietgaragen an der B 91

Merseburg/MZ. - Direkt neben dem Penny-Markt an der B 91 in Merseburg tut sich etwas. Auf dem 5.200 Quadratmeter großen Areal baut die Firma Future Construct einen Garagenkomplex.

„Im ersten Bauabschnitt entstehen 69 Garagen“, sagt Alexander Skovajsa, Leiter der Marketingabteilung des Unternehmens aus der Nähe von München. Ist auch der zweite Bauabschnitt abgeschlossen, stehen an dieser Stelle insgesamt 150 Garagen.

In Merseburg gibt es Bedarf

„Wir hatten eine Untersuchung gemacht und festgestellt, dass in Merseburg Bedarf für Garagen besteht und deshalb das Grundstück gekauft“, so Skovajsa gegenüber der MZ. Sein Unternehmen habe bereits vor einiger Zeit einen kleineren Garagenhof an der Joachim-Quantz-Straße gebaut, der vermietet sei. Außerdem habe man Garagenparks in Chemnitz, Gotha und Erfurt gebaut.

„Unsere Garagen sind in der Größe so gestaltet, dass sie zu den veränderten Größen der Fahrzeuge passen“, so Skovajsa gegenüber der MZ. Alle von seiner Firma gebauten Anlagen seien so ausgestattet, dass Anschlüsse für Photovoltaikanlagen auf den Dächern vorbereitet seien. Und auch die Installation von Wallboxen fürs Laden von Elektroautos sei möglich.

„Wir selbst bieten das allerdings nicht an“, sagt Marketingchef Skovajsa und erklärt, was passiert, wenn die Garagen fertiggestellt sind. „Wir begleiten das Projekt, bis alle Garagen vermietet sind. Bei Interesse verkaufen wir auch ganze Komplexe an Kapitalanleger, die sich dann selbst um die Photovoltaik kümmern können.“

Im Garagenpark an der B 91 werden Leitungen für die Stromversorgung verlegt. (Foto: Undine Freyberg)

So hoch ist die Monatsmiete

Das Grundstück, auf dem jetzt ein Garagenpark entsteht, war zuvor von der Gebäudewirtschaft Merseburg entwickelt und an einen Dienstleister aus dem Kfz-Bereich verkauft worden. Dieser brauchte das Grundstück jedoch nicht mehr, da er einen bereits vorhandenen Standort in der Stadt ausgebaut hat. Für einen weiteren Interessenten war das Grundstück jedoch zu groß.

Der Weiterverkauf des Grundstücks gestaltete sich nach Auskunft von Ivo Walther, Amtsleiter des Stadtentwicklungsamtes, außerdem deshalb schwierig, weil quer über das Areal eine Gasleitung verläuft, die das nahe gelegene Blockheizkraftwerk versorgt. Völlig überraschend habe sich dann der Garagenhofbauer interessiert und das Grundstück erworben.

Die ersten Garagen, die inklusive Strom 69 Euro Miete pro Monat kosten, sollen laut Alexander Skovajsa planmäßig Anfang Juni „bezugsfertig“ sein. „Wir haben dafür bereits 90 Reservierungen.“