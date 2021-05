Alte „Parlamentsstuben“ werden wieder wachgeküsst

Merseburg - Im Juni 2009 waren die „Parlamentsstuben“ im Ständehaus zum letzten Mal geöffnet. Jetzt könnte das Restaurant endlich aus seinem Dornröschenschlaf geholt werden. Ein Gastronomenehepaar will es wachküssen und kehrt damit auch zu seinen Wurzeln zurück.

Mit Anke und Uwe Weigelt übernehmen zwei gebürtige Merseburger das Objekt. Uwe Weigelt ist der Inhaber des Hotels „Jägerhof“ in Weißenfels. Jahrelang war der Gastronom als Wirt beim Merseburger Schlossfest dabei. Für die „Parlamentsstuben“, die natürlich einen neuen Namen bekommen werden, überrascht Weigelt mit einem neuen Konzept. „Wir werden hier keine gehobene Gastronomie anbieten, wie viele vielleicht vermuten werden. Wir werden ein Eiscafé eröffnen.“ Der künftige Name: „eisheimisch“. Er setze dabei auf drei Säulen: gutes Eis, guten Kaffee und guten Kuchen. „Vor allen Dingen werden wir das Eis selbst produzieren“, sagt Weigelt.

„Mein Vater hatte drei Eisdielen“

Und an dieser Stelle werden sich viele Merseburger daran erinnern, dass es in Merseburg einst mehrere Eisdielen gab, die Weigelts Familie gehörten. „Mein Vater hatte drei Eisdielen - den Eiskiosk am Bahnhof, Eis-Ortner in der Kleinen Ritterstraße und die Eisdiele in der Gotthardstraße. Die war neben dem heutigen Juweliergeschäft meiner Schwester“, erzählt der 50-Jährige. Wo heute die Volks- und Raiffeisenbank stehe, seien damals der Eis-Garten und die Eisproduktion gewesen.

Den Kiosk am Bahnhof habe man irgendwann aufgeben müssen. „Dafür hatten wir dann einen Eiswagen an der Hölle. Das entpuppte sich als wirklich guter Standort, weil alle, die mit der Bahn zur Arbeit mussten, dort lang kamen.“ Und noch etwas Gutes hatte der Eiswagen: „Dort haben wir uns kennengelernt“, erzählt Anke Weigelt (49). „Damals war ich 14 und hatte einen Ferienjob“, lächelt sie.

„Vor allem mein Vater freut sich“

Es gibt also mehrere Gründe, warum sich beide freuen, mit einer Eisidee nach Merseburg zurückzukehren. „Vor allem mein Vater freut sich“, erzählt Uwe Weigelt. „Ich hatte nämlich eigentlich nicht vor, jemals wieder in Eis zu machen.“ Weigelt hatte im „Panorama“-Hotel in Oberhof seine Koch-Lehre absolviert. Danach ging er in die Nähe von Coburg, wo er im „Glaubenstein“ bei einem Sternekoch gearbeitet hat. Mit 21 kam er nach Merseburg zurück. 1995 kaufte seine Familie die Mocca-Bar am Markt und eröffnet dort das Restaurant „Jasmin“. 2001 Übernahm Weigelt den „Jägerhof“, gründete das „Genuss-Catering“ und hat zum Beispiel Events von Rotkäppchen oder der Arena in Weißenfels kulinarisch begleitet.

Ortners Eisgarten in der Kleinen Ritterstraße (Sammlung Stadtarchiv Merseburg)

„Jetzt mache ich doch wieder Eis. Bin im Ständehaus angekommen, das mein Vater mehr als zehn Jahre geleitet hat. Ich bin hier schon als Kind durchs Haus gelaufen. Und ich bin zumindest gastronomisch wieder in meine Heimatstadt zurückgekehrt und somit eben in vielerlei Hinsicht auch zu meinen Wurzeln.“ Uwe Weigelt nickt. Dass es das Ständehaus geworden ist, freut ihn besonders. „Wir hatten schon lange damit geliebäugelt. Denn ich kenne nur wenige Häuser in Mitteldeutschland, die ein so tolles Flair und Ambiente haben.“

„Unser Streicheis produzieren wir direkt vor Ort nach unserer eigenen Rezeptur“

Das Wichtigste am „eisheimisch“: Es wird draußen am Brunnen eine Terrasse mit rund 100 Plätzen geben, drin sind es 80. Man werde keine italienische, sondern eine deutsche Eismaschine benutzen. Künstliche Farbstoffe und Aromen sind hier Fehlanzeige. „Unser Streicheis produzieren wir direkt vor Ort nach unserer eigenen Rezeptur“, so Weigelt, „Beim Außer-Haus-Verkauf wollen wir so wenig Plastik wie möglich verwenden, sondern möglichst essbare Becher und Löffel benutzen, um so wenig Müll wie möglich zu produzieren.“ Weigelt setzt auf regionale Produkte. „Das geht zwar bei Kaffee und Mango nicht, aber dafür sind die fair gehandelt.“ Und Radeberger vom Fass und regionale Weine werde es auch geben.

Die Nachhaltigkeitsideen hätten ihre 24- und 25-jährigen Söhne beigesteuert. Ansonsten soll das „eisheimisch“ sieben Tage die Woche von 11 bis 21 Uhr geöffnet sein. Weigelt: „Und wenn alles klappt, legen wir am 1. Juni los - zumindest draußen mit einem Eiswagen oder -kiosk.“ (mz)