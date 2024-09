Die Ferkeltaxe am Flugplatz Allstedt: Hier konnten die Fahrgäste aussteigen. Der Luftsportverein Allstedt bot die Möglichkeit an, sich bis zur Rückfahrt an der Startbahn aufzuhalten und an einem Rundflug über das Flugplatzgelände und das ehemalige Tanklager teilzunehmen.

(Foto: J. Thieme)