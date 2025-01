Schaum auf der Saale, verrußte Fensterbänke: Im Chemiedreieck Leuna-Buna-Bitterfeld war der Umweltzustand zur Wende katastrophal. Vor 35 Jahren gingen deshalb Tausende in Merseburg auf die Straße.

Merseburg/MZ. - An einem Eckhaus am Merseburger Markt hängt ein goldenes Schild. „Auf Initiative des Neuen Forum fand hier am 13. Januar 1990 eine Großdemonstration für saubere Politik und saubere Umwelt statt“, ist auf der Gedenktafel zu lesen. Jürgen Umlauf, Mitglied der ersten Stunde im Neuen Forum Merseburg und einer der Organisatoren der Merseburger Umweltdemo, hatte die Tafel anlässlich des 25. Jahrestags der Umweltdemo mithilfe privater Spenden angebracht.