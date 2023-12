214 gefüllte Stiefel sind am Mittwoch vom heiligen Nikolaus, dem Nussknacker, Väterchen Frost, dem Weihnachtsmann und weiteren Helfern an die Merseburger Kinder verteilt wurden, die diese vor einigen Tagen geputzt im Nikoausamt in der Tourist-Information abgegeben hatten.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Merseburg/MZ/und - Seit Tagen wurde aufgebaut – jetzt geht’s los: Am 7. Dezember beginnt die traditionelle Schlossweihnacht mit dem Vorglühen im Innenhof des historischen Merseburger Schlosses. Glühwein, gebrannte Mandeln, Kinderkarussellfahrten und Weihnachtsmannsprechstunde – für jeden sollte etwas dabei sein. Und auch an vielen anderen Stellen in der Stadt wird es weihnachtlich. MZ sagt, wo was los ist.