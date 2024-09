Querfurt/Obhausen/Bad Lauchstädt/MZ. - Dieser September beginnt mit hohen Temperaturen, auch im Saalekreis werden mancherorts 33 Grad gemessen. Das lädt natürlich zum Baden ein.

Das Stadtbad Querfurt hält sich angesichts des Wetters den Termin für die Schließung in diesem Jahr noch offen. „Wir können uns nicht beschweren“, fasst Schwimmmeister Olaf Tobisch die diesjährige Saison zusammen. Nachdem der Sommer mit kälteren Tagen gestartet ist, ging es für die Bäder mit vielen schönen Sonnentagen dann positiv weiter und lockte viele Badegäste an. Auch das Naturstrandbad Obhausen bleibt geöffnet. Ab Freitag, 6. September ist von 10 bis 18 Uhr, abgesehen von Schlechtwettertagen, an denen eine frühere Schließung möglich ist, offen. Dies Zeiten sollen bis 13. September beibehalten werden.

Trotzdem geht die Badesaison zu Ende. Während das Freibad Leuna seine Tore seit dem 1. September geschlossen hat, plant das Felsenbad Landsberg bis Samstag, 14. September geöffnet zu bleiben. Christian Runkel, Bürgermeister von Bad Lauchstädt erklärt zum dortigen Freibad: „Wir haben auf alle Fälle noch bis diesen Sonntag auf.“ Dann wolle man schauen, wie das Wetter in der kommenden Woche werde. Sollte sich abzeichnen, dass sich der Betrieb nicht mehr lohne, würde man schließen. Allerspätestens am 15. September muss die Saison in Lauchstädt enden, weil am Tag darauf die Arbeiten für den Einbau einer Wellenrutsche beginnen. Das Bad hatte in der vergangenen Woche das vorab kalkulierten Einnahmenziel von 85.000 Euro für die Saison erreicht.

Das Bad in Schraplau hatte in diesem Jahr aufgrund von Reparaturarbeiten gar nicht geöffnet. Die Strandbäder an den Seen bleiben natürlich weiterhin geöffnet.