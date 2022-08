A9 nach Lkw-Unfall Richtung München voll gesperrt

In Höhe Bad Dürrenberg kracht Lkw mit Anhänger gegen Leitplanke, durchstößt eine Lärmschutzwand und blockiert die Autobahn.

Vollsperrung auf der A9 nach einem Lkw-Unfall in Höhe Bad Dürrenberg.

Bad Dürrenberg/MZ - Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Montag gegen 14.30 Uhr auf der Autobahn 9 bei Bad Dürrenberg in Fahrtrichtung München gekommen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei ist dort der Fahrer eines Lkw mitsamt Anhänger von der Fahrbahn abgekommen, kollidierte mit einer Leitplanke, prallte von der ab, fuhr über alle Fahrstreifen hinweg und durchbrach letztlich eine Lärmschutzwand. Erst dann kam der Lkw zum Stehen, wobei der Anhänger quer auf der Fahrbahn stand. Die A9 wurde deshalb in Fahrtrichtung München voll gesperrt.