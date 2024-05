Ehemalige Schüler, die vor 70 Jahren ihren Abschluss an der Goethe-Schule gemacht haben, trafen sich in Bad Lauchstädt. Erinnerung ans Lernen in der Nachkriegszeit werden wach.

In gemütlicher Runde trafen sich am Samstag ehemalige Schülerinnen und Schüler der Goethe-Schule in Bad Lauchstädt.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Bad Lauchstädt/MZ - „Ich habe mich vorbereitet“, sagte die 84-jährige Helga Herrmann, geborene Brehmer, und holte am Samstag an der Kaffeetafel in der Gartengaststätte „Erholung“ in Bad Lauchstädt Jugendbilder aus einer Fototasche heraus. Sie habe auch eine Mappe dabei, unter anderem mit Einladungen vergangener Klassentreffen. Außerdem zeigte sie ihr Poesiealbum von früher. „Schau mal, hier bist du, Hannelore“, meinte Herrmann, die jetzt in Berlin lebt, zu einer früheren Mitschülerin. Der Eintrag im Album stammt aus dem Jahr 1954. Zu der Zeit waren sie Schulkameradinnen an der Goethe-Schule in Bad Lauchstädt. Und noch in dem gleichen Jahr erhielten sie mit vielen weiteren Mitschüler ihre Abschlusszeugnisse.