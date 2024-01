4. Januar 2024: Autos fahren über eine Straße im überfluteten Landkreis Mansfeld-Südharz. Am selben Tag informierte sich Kanzler Scholz über die Lage in der Region.

Leuna/MZ. - Mehrere Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Leuna haben jüngst am Hochwassereinsatz in Mansfeld-Südharz teilgenommen. Die AfD-Fraktion des Leunaer Stadtrates möchte, dass jeder der Kameraden 500 Euro für seinen Einsatz gezahlt bekommt. Der Fraktionsvorsitzende Rüdiger Patzsch stellte einen entsprechenden Antrag in der jüngsten Stadtratssitzung.