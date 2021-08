42 Schulen im Saalekreis haben bisher Geld für digitale Lehr-Lern-Infrastrukturen erhalten

Merseburg/MZ/dd - Laptops, Notebooks, Tablets, technische Geräte wie Whiteboards, aber auch digitale Lehr-Lern-Infrastrukturen wie Lern- und Kommunikationsplattformen und Portale im Wert von über 76,5 Millionen Euro hat das Land bisher im Rahmen des Förderprogramms „Digitalpakt Schule“ für 536 Einrichtungen in Sachsen-Anhalt bewilligt.

Darunter sind 42 Schulen im Saalekreis, die 7,2 Millionen Euro für neue technische Ausrüstungen erhalten haben. Das teilte das Landesverwaltungsamt in Halle am Freitag mit. 806.000 Euro gehen etwa an die Berufsbildenden Schulen des Landkreises Saalekreis. Über 310.000 Euro sind für das Herdergymnasium Merseburg bestimmt, weitere 385.000 Euro für das Gymnasium in Querfurt und 396.000 Euro für das Domgymnasium in Merseburg. Gefördert werden Anschaffungen je zu 90 Prozent.

Fördergelder für digitale Lehr-Lern-Infrastrukturen im Saalekreis

Das Förderprogramm „Digitalpakt Schule“ wurde zwischen dem Bund und den Bundesländern 2019 vereinbart. Es ermöglicht dem Land Sachsen-Anhalt Investitionen in die digitale Bildungsstruktur in Höhe von rund 137,5 Millionen Euro. Pro Schüler stehen 507 Euro zur Verfügung. Das Geld fließt in öffentliche Schulen, Schulen in Trägerschaft des Landes, Schulen in freier Trägerschaft, in Maßnahmen der Lehrerfort- und -weiterbildung, in länderübergreifende Maßnahmen und in Schulen für Pflegeberufe.

Damit überall die notwendigen Voraussetzungen für den sinnvollen Einsatz moderner Digitaltechnik vorhanden sind, stellt das Land bis Ende 2021 allen Schulen aus Landesmitteln finanziert einen Glasfaseranschluss im Rahmen des Projektes „Schulen ans Netz“ zur Verfügung und trägt bis Ende 2023 die Betriebskosten dafür.