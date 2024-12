Bei einer Durchsuchung finden Polizisten größere Mengen Drogen in einer Merseburger Wohnung. Die 41-jährige Bewohnerin steht deshalb nun vor Gericht - dort liefert sie eine ungewöhnliche Erklärung für den Fund.

41-Jährige angeklagt: Crystal, Koks und Ecstasy in der Wohnung

Prozess am Amtsgericht Merseburg

Merseburg/MZ. - Eine 41-Jährige steht seit Donnerstag wegen Verdacht des Drogenbesitzes- und Drogenhandels vor dem Merseburger Amtsgericht. Im Juli 2023 wurde eine große Menge an Crystal, Kokain, Ecstasy, MDMA und Cannabis in ihrer Wohnung gefunden. Die Betäubungsmittel waren in verschiedenen Tüten im Backofen und im Badezimmer versteckt.