1.000-jähriger Merseburger Dom startet endlich ins Weihejahr

Merseburg - Seit vielen Monaten war er geschlossen: der Kaiserdom zu Merseburg. Und das in seinem Jubiläumsjahr - denn der Dom wurde vor genau 1.000 Jahren, am 1. Oktober 1021, geweiht. Aus diesem Anlass zeigen die Vereinigten Domstifter im Festjahr „Geweiht für die Ewigkeit“ nicht nur „Jahr1000Schätze“, sondern feiern auch die Rückkehr des Merseburger Domschatzes, der aus den kurfürstlichen Sammlungen Dresden an die Saale zurückgekehrt ist und für einige Monate in Merseburg zu sehen sein wird.

Darunter mehrere Kasel (prunkvoll geschmückte bischöfliche Gewänder), der Dolch des Gegenkönigs Rudolf von Rheinfelden und zwei prunkvolle Mitren, die gleichzeitig zum Symbol des Festjahres wurden und auf Flyern und Internetauftritten zu sehen sind.

Die originalen Zaubersprüche werden erstmal seit 2004 öffentlich zu sehen sein. Foto: Undine Freyberg

Großes Jubiläumswochenende Anfang Oktober im Festumzug

„Wir haben das unendliche Glück, in unserem Leben ein derart historisches Ereignis feiern zu können“, sagte Merseburgs OB Jens Bühligen (CDU), als er gemeinsam mit dem Stiftungsdirektor Holger Kunde auch die jungen Merseburger einlädt, kräftig mitzufeiern. Dazu hat Jessica Buchwald, die Leiterin der Museumspädagogik bei den Vereinigten Domstiftern, ein Projekt entworfen, dass die Merseburger Kinder mitreißen soll.

Laura, Zille und Ella (v.r.) basteln eine Mitra für das Festwochenende Anfang Oktober. Jedes Kind, das Lust dazu hat, kann mitmachen. Foto: Undine Freyberg

Jedes Mädchen und jeder Junge kann nämlich seine eigene Mitra gestalten, sie bemalen und mit funkelnden Steinen bekleben. Das Material dafür wird kostenfrei zur Verfügung gestellt. Und wer Lust hat, kann mit seiner Mitra dann am großen Jubiläumswochenende Anfang Oktober im Festumzug mitlaufen. „Mal sehen, wie viele Mitren wir dann beim Festumzug sehen werden“, ist Jessica Buchwald schon ganz gespannt.

Kontakt für Anfragen und Buchungen beim Besucherservice des Merseburger Doms unter Tel. 03461/ 21 00 45, E-Mail: fuehrung@merseburger-dom.de, im Internet unter www.merseburger-domweihe.de. (mz)