Magdeburg (vs) - Ein ereignisreiches Wochenende kündigt sich in Magdeburg an. Auto- und Bahnfahrer, aber auch Fußgänger müssen sich auf erhebliche Verkehrsprobleme einstellen. Dies geht aus einigen Warnungen hervor, die Unternehmen und Verkehrsbetriebe für den 7. und 8. Oktober herausgegeben haben.

Dabei hat die Otto-Stadt gerade an diesem Wochenende spannende Großveranstaltungen im Kalender.

Bahnhof Magdeburg wegen Bauarbeiten gesperrt

Wer am Wochenende als Besucher die Stadt erkunden will, egal ob für das FCM-Spiel, den Marathon oder zum Party machen, muss sich auf Schienenersatzverkehr einstellen.

Ab Samstag 10 Uhr wird am Bahnhof gebaut, wodurch der Zugverkehr ausfällt. Viele Fern- und Regionalzüge werden deswegen am Bahnhof Neustadt halten. Von dort gibt es einen Schienenersatzverkehr. Die Bahn bitte alle Reisenden, sich frühzeitig über die Zeiten und Verbindungen zu informieren.

Es werden in westlicher und südlicher Richtung voraussichtlich die Züge von und bis Barleben, Niederndodeleben, Calbe und Staßfurt fahren. Alle weiteren Verbindungen werden über den Schienenersatzverkehr angefahren. Der Bahnhof wird erst in der Sonntagnacht gegen 4 Uhr wieder freigegeben.

Fußball am Samstag: 1. FCM gegen Karlsruher SC

Am Samstag spielt um 13 Uhr der 1. FC Magdeburg zu Hause gegen den KSC. Das Team von Trainer Christian Titz konnte in den letzten drei Spielen keinen Sieg einfahren. Hinzu kommt, dass die Mannschaft gegen den KSC personell geschwächt ist.

Baris Atik ist für das Spiel gesperrt, nachdem er gegen Nürnberg seine fünfte Gelbe Karte bekam. Des Weiteren fallen verletzungsbedingt die Spieler El Hankouri, Pollersbeck und Hugonet aus. Da der FC Magdeburg wieder in die Erfolgsspur zurück will und auf Sieg setzt, fiebern FCM-Fans dem Spiel entgegen.

Für die Unterstützer der beiden Vereine gilt vor und nach dem Spiel, sich aufgrund des gesperrten Bahnhofs über die Ausweichverbindungen, Stau und Umleitungen zu informieren. Die Polizei wird außerdem vor Ort unterstützend tätig sein.

Magdeburg Marathon 2023 am Sonntag

Am Sonntag findet der 19. Marathon in Magdeburg statt. Hierfür wird der Innenstadtbereich teilweise gesperrt und der Verkehr wird umgeleitet. Wie im vergangenen Jahr werden für den Marathon tausende Teilnehmer erwartet. Das Sportereignis startet am Sonntag um 09.10 Uhr in der Tessenowstraße, nahe der Messe Magdeburg.

Der Lauf führt unter anderem durch den Elbauenpark, über die Elbe, vorbei am Dom, weiter auf dem Petriförder, über die Sternbrücke und zurück Richtung Zielgrade. Auch hier wird die Polizei vor Ort sein, um den Verkehr zu regulieren und die Besucherströme zu regulieren.

Party-Wochenende in der Magdeburger Innenstadt

Neben den beiden Großveranstaltungen, 1. FCM gegen den KSC und dem Magdeburg-Marathon, finden in der Clubs der Stadt natürlich auch wieder zahlreiche Veranstaltungen statt.

Egal ob zur Rock-Party im Flowerpower, zu elektronischer Musik im Barsol oder Richtung Free Rave im Ellen Noir, auch hier müssen sich manche Besucher auf Umleitungen und den Schienenersatzverkehr einstellen.