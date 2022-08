Hohe Investitionen Wie der Zoo Magdeburg künftig Unfäle im Elefanten-Gehege verhindern will

2019 verletzte sich Elefantendame Mwana im Zoo Magdeburg bei einem Unfall am Rüssel. Nun investiert der Zoo in die Haltung und die Zucht der Dickhäuter. Was zur Sicherheit von Tier und Mensch verändert wird.