Vox-Sendung Das perfekte Dinner in Magdeburg: Inas vegetarische Herbstreise - so lief der erste Tag

Das perfekte Dinner startet am Montag (6. Februar 2023) in Magdeburg mit Kandidatin Ina (36), die ihr Menü als kulinarische Herbstreise verpackt. Was die anderen Kandidaten dazu sagen und ob alles nach Plan lief, erfahren Sie hier.