In Magdeburg hat ein Mann vier Personen mit zwei spitzen Gegenständen bedroht. Er wurde in eine psychiatrische Einrichtung eingewiesen.

Vorfall in Magdeburg

In Magdeburg ist es zu einer Bedrohung gekommen.

Magdeburg. - Am Donnerstag gegen 3.45 Uhr hat ein 34 Jahre alter Mann im Olvenstedter Grund in Magdeburg vier Personen bedroht.

Laut Polizei machte der Mann einen verwirrten Eindruck und war augenscheinlich erheblich alkoholisiert. Er bedrohte die Gruppe mit zwei spitzen Gegenständen in der Hand an, heißt es. Die Polizei habe den Mann in unmittelbarer Nähe schnappen können. Auch die spitzen Gegenstände seien gefunden worden.

Der 34-Jährige habe sich bei der Festnahme erheblich gewehrt. Er wurde laut Polizei in eine psychiatrische Einrichtung eingewiesen.