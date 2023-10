Am Mittwochmorgen bemerkte ein aufmerksamer Zeuge einen Einbruchsversuch in ein Juweliergeschäft in der Magdeburger Altstadt. Die zwei Täter wurden noch vor Ort verhaftet.

In der Magdeburger Altstadt wollten zwei Männer am Mittwochmorgen in ein Juweliergeschäft einbrechen. Sie wurden dabei ertappt und verhaftet. Foto:

Magdeburg (vs) - In der Nacht zu Mittwoch haben zwei Männer versucht, in ein Juweliergeschäft in der Altstadt von Magdeburg einzubrechen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wollten die Täter gegen 3.15 Uhr über die Innenhofseite in das Geschäft eindringen.

Sie hatten bereits ein Außengitter eines Fensters aufgebrochen, als sie von einem 51-jährigen Zeugen gestört wurden. Der Zeuge rief die Polizei, während die beiden Täter sich in einem Gebüsch versteckten.

Versuchter Einbruch bei Magdeburger Juwelier: Täter landen im Gefängnis

Nach dem Eintreffen der Beamten wurden die beiden Tatverdächtigen festgenommen. Das Werkzeug der beiden Einbrecher wurde als Beweismittel sichergestellt.



Auf dem Polizeirevier Magdeburg wurden die Daten der Täter erfasst und beide schließlich einer Haftrichterin vorgeführt. Nach dem Urteil kamen die Täter noch gleichen Abend in ein Gefängnis.