In Magdeburg wird am Sonntag das Kirschblütenfest im Holzweg gefeiert. Die Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) haben deswegen eine Umleitung eingerichtet. Wie Besucher trotzdem im Holzweg feiern können.

Kirschblütenfest 2025 in Magdeburg: MVB-Busse der Linie 52 fahren am Sonntag anders

In Magdeburg wird das 2. Kirschblütenfest im Holzweg gefeiert. Die MVB leiten dafür die Busse um.

Magdeburg.- Das 2. Kirschblütenfest soll am Sonntag, 27. April, in Magdeburg zahlreiche Besucher in den Holzweg locken. Der Verkehr werde dadurch allerdings eingeschränkt, heißt es von Seiten der städtischen Verkehrsbetriebe (MVB).

Demnach wird die Buslinie 52 am Sonntag nicht über den Holzweg fahren. Stattdessen nimmt die Linie zwischen den Haltestellen Stormstraße und Kritzmannstraße eine Umleitung über den Magdeburger Ring.

Folgende Haltestellen können deshalb nicht angefahren werden:

Robert-Koch-Straße

Lorenzweg

An der Waldschule

Florapark

Florapark-Garten

Besucher können das Kirschblütenfest allerdings mit der Buslinie 71, Haltestelle Florapark, und der Buslinie 72, Haltestelle Lorenzweg, und anschließend zu Fuß erreichen, heißt es.