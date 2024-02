Achtung in Magdeburg! Neuen Baustellen und Sperrungen ab Montag angekündigt

Achtung, Sperrungen! In Magdeburg gibt es ab Samstag neue Baustellen im Stadtgebiet.

Magdeburg/DUR. - Für Magdeburg sind ab Montag neue Baustellen angekündigt. Dabei soll es auch zu Sperrungen kommen, wie die Stadt mitteilt.

Am Montag, 19. Februar, beginnen auf der Ringbrücke in Höhe der Halberstädter Straße Umbauarbeiten. Bis voraussichtlich 11. März werden hier die Mittelleitplanken geöffnet und Fahrspuren markiert.

Der Verkehr werde dann über das östliche Brückenbauwerk umgeleitet, heißt es. Aus diesem Grund soll bis zum Freitag, dem 14. Juni, auf beiden Seiten jeweils nur ein Fahrstreifen zur Verfügung stehen.

Lesen Sie auch: Sicherer zum Einkaufen: Grüne wollen Tempo 30 für Straße in Magdeburg

Magdeburg: Neue Sperrungen ab 19. Februar

Von Montag, 19. Februar, bis voraussichtlich Freitag, 8. März, ist ein kurzer Abschnitt der Lübecker Straße stadtauswärts für den Verkehr gesperrt, wie es heißt. Hier soll es zu Gleisbauarbeiten der MVB zwischen der Heinrichstraße und der Kastanienstraße kommen. Der Verkehr werde über die Schmidtstraße umgeleitet.

Am selben Tag soll auch die Sudenburger Wuhne gesperrt. Hier werden bis zum Samstag, 9. März, die Gleise der Verkehrbetriebe erneuert. Der Verkehr soll dann in beiden Richtungen über den Südring umgeleitet werden.

Auch der Nordabschnitt der Arndtstraße sei am Montag für den Kfz-Verkehr voll gesperrt, so die Stadt weiter. Grund dafür seien Kanalreparaturen im Auftrag der Stadtwerke Magdeburg. Die Strecke sei dann zwischen der Großen Diesdorfer Straße und der Hans-Löscher-Straße nicht befahrbar. Der Verkehr soll in beiden Richtungen über den Westring umgeleitet werden.

Lesen Sie auch: Magdeburger Schroteradweg: Das sagt die Stadt zur Unfallgefahr

Sperrungen des Silberwegs und Herrenkrug

Auch ein Teil des Silberbergwegs soll bis zum bis Mittwoch, 21. Februar, voll gesperrt sein. Grund dafür seien Arbeiten der Stadtwerke zwischen dem Flora-Park und der Abzweigung zum Wertstoffhof. Der Verkehr werde über die Lerchenwuhne und die Ebendorfer Chaussee und entgegengesetzt umgeleitet. Der Wertstoffhof im Silberbergweg soll dann nur von der Ebendorfer Chaussee aus erreichbar sein.

Ebenso sei laut Stadtverwaltung die "Schweinebrücke" zwischen dem Herrenkrug und Biederitz gesperrt. Grund hierfür sei der steigende Wasserstand der Ehle. Umleitungen gebe es in beiden Richtungen über die Bundesstraße 1.

Die gute Nachricht: Mehrere Baustellen sind im Magdeburger Stadtgebiet wieder freigegeben. Hierzu zählen die Salvador-Allende-Straße, die Ballenstedter Straße und Korbwerder. Die Schillerstraße soll ab Freitag, 16. Februar, wieder komplett befahrbar sein.