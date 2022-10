Schwer erziehbarer Jugendlicher Unterbringung für "Systemsprenger": Protest in Magdeburg gegen „Jugendknast“ im Wohngebiet

In Magdeburg soll ein schwer erziehbarer Jugendlicher, ein sognannter "Systemsprenger" in einem extra gesicherten Wohnprojekt in der Stadt betreut werden. Doch ein Teil der Anwohner läuft Sturm gegen die Pläne.