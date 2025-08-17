Ein Traktor ist in Magdeburg mit einem Motorrad zusammengestoßen. Der Traktorfahrer entfernte sich vom Unfallort – die Polizei konnte ihn jedoch stellen.

Magdeburg. – Bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Traktor und einem Motorrad sind zwei Menschen in Magdeburg schwer verletzt worden. Der Traktor mit Gespann sei aus bislang ungeklärten Gründen in die Gegenfahrbahn geraten und mit dem Motorrad zusammengestoßen, teilte die Polizei mit.

Beide Personen auf dem Motorrad wurden schwer verletzt, sie wurden ins Krankenhaus eingeliefert. Der Traktorfahrer entfernte sich den Angaben zufolge vom Unfallort, konnte jedoch durch die Polizei später gestellt werden.