Magdeburg. - Am Dienstag gegen 9 Uhr ist eine 45 Jahre alte Frau bei einem Unfall auf dem Magdeburger Ring schwer verletzt worden.

Laut Polizei fuhr ein 30 Jahre alter Autofahrer auf Höhe der Auffahrt der Mittagstraße in Fahrtrichtung Süden mit seinem Wagen in ein vorausfahrendes Fahrzeug. Dabei sei eine 45-jährige Frau in dem vorausfahrenden Wagen schwer verletzt worden, so die Polizei. Sie wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei hat gegen den 30-Jährigen ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung eingeleitet. Es kam bis zum Abschluss der Unfallaufnahme zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen.