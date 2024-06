Eine 75 Jahre alte Frau ist mit ihrem Auto auf der Luisenthaler Straße in Magdeburg gegen einen Baum geprallt. Passanten zogen die Schwerverletzte aus ihrem qualmenden Auto.

Unfall in Magdeburg

In Magdeburg ist eine 75-Jährige bei einem Unfall schwer verletzt worden.

Magdeburg/DUR. - Am Montag ist es gegen 15 Uhr in der Luisenthaler Straße in Magdeburg zu einem Unfall gekommen. Das teilte die Polizei mit.

Den Angaben zufolge ist eine 75 Jahre alte Autofahrerin nach links von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Nachdem ihr Auto angefangen habe zu qualmen, sei sie von Zeugen aus dem Fahrzeug geborgen und bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes durch Erste-Hilfe-Maßnahmen versorgt worden.

Eine Befragung der Autofahrerin war laut Polizei aufgrund ihrer schweren Verletzungen bisher nicht möglich. Die Frau sei stationär in einem Krankenhaus aufgenommen worden. Die Ermittlungen zur unbekannten Unfallursache dauerten an, heißt es.