Bei einem Unfall im Breiten Weg in Magdeburg ist ein 14 Jahre altes Mädchen schwer verletzt worden. Der beteiligte Mopedfahrer und die 14-Jährige wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Unfall in Magdeburg

Auf dem Breiten Weg in Magdeburg hat sich ein Unfall ereignet.

Magdeburg/DUR. - Im Breiten Weg in Magdeburg auf Höhe Einsteinstraße ist es am Sonntag gegen 21.15 Uhr zu einem Unfall gekommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei war ein 18 Jahre alter Mopedfahrer mit seiner 14 Jahre alten Beifahrerin in Richtung Norden unterwegs, als er auf ein stehendes Auto auffuhr.

Dabei stürzte er in den Gleisbereich und kollidierte mit einer sich von hinten nähernden Straßenbahn, heißt es. Bei dem Unfall seien der Mopedfahrer leicht und die Beifahrerin schwer verletzt worden. Beide wurden den Angaben nach vom Rettungsdienst im Anschluss in ein Krankenhaus eingeliefert. Es kam zu Verkehrsbeeinträchtigungen, so die Polizei.