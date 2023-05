Ein Rettungswagen war auf der Kreuzung vor dem Klinikum Olvenstedt in Magdeburg in einen Unfall verwickelt.

Unfall in Magdeburg: Krankenwagen rammt Auto vor Klinikum Olvenstedt

Ein Krankenwagen des Klinikums Olvenstedt in Magdeburg rammte bei einem Rettungseinsatz ein Auto.

Magdeburg - Zu einem Unfall ist es am Dienstagvormittag an der Kreuzung von Olvenstedter Graseweg und Einfahrt Klinikum Olvenstedt in Magdeburg gekommen. Das geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Demnach war ein Krankenwagen an dem Unfall beteiligt. Dabei soll der Rettungswagenfahrer während eines Einsatzes mit einem von rechts kommenden Auto zusammengestoßen sein.

Verletzt wurde bei dem Unfall niemand, heißt es von der Polizei. Die Beamten sperrten die Unfallstelle ab. Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen.