Nachdem er eine Postfiliale in der Großen Diesdorfer Straße ausgeraubt hat, sitzt ein 24-Jähriger nun im Gefängnis. Es war wohl nicht seine erste kriminelle Tat.

Überfall auf Postfiliale in Magdeburg! 24-jähriger Mehrfachtäter festgenommen

Ein Mann wurde nach einem Raubüberfall auf eine Postfiliale in der Großen Diesdorfer Straße in Magdeburg festgenommen.

Magdeburg. - Eine Postfiliale ist bereits am Freitagnachmittag, 17. Januar, in der Großen Diesdorfer Straße in Magdeburg überfallen worden, wie die Polizei meldet.

Demnach bedrängte der Mann eine Post-Mitarbeiterin hinter dem Kassenbereich "unter Vorhalten eines gefährlichen Gegenstandes". Anschließend habe er die Kasse vom Tresen gebrochen und sei mitsamt des Diebesguts geflohen, heißt es.

Die Frau konnte den Angreifer so genau beschreiben, dass nach dem Überfall ein 24 Jahre alter Mann ermittelt und festgenommen werden konnte, der im Verdacht steht, über mehrere Monate noch weitere Male geraubt zu haben. Der Mann befindet sich nun in Untersuchungshaft.