Bei einem Streit zwischen zwei Männern ist ein 53-Jähriger in der Halberstädter Straße in Magdeburg-Sudenburg noch am Tatort gestorben. Die Polizei hat den mutmaßlichen Täter festgenommen.

Streit vor Kneipe in Halberstädter Straße eskaliert: Mann stirbt noch am Tatort

Magdeburg. - Am Sonntag gegen 2 Uhr ist ein 53 Jahre alter Mann bei einem Streit in Magdeburg tödlich verletzt worden.

Laut Polizei kam es zwischen dem 53-Jährigen und einem 54 Jahre alten Mann vor einer Kneipe in der Halberstädter Straße zunächst zu verbalen Streitigkeiten. Die Auseinandersetzung artete in körperliche Gewalt aus. Der 53-Jährige wurde dabei so schwer verletzt, dass er noch am Tatort starb.

Die genauen Hintergründe der Tat seien noch unbekannt. Der 54-jährige Tatverdächtige wurde den Angaben nach vorläufig festgenommen worden.