Angriff auf Polizei Streit am Hauptbahnhof Magdeburg eskaliert: Reisende geprügelt - Hund beißt Polizisten

Als Polizeibeamte eine laute Auseinandersetzung am Hauptbahnhof in Magdeburg schlichten wollten, gerieten sie plötzlich selbst in die Zwickmühle. Am Ende wurde ein Polizist gebissen.