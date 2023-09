Für das Wochenende haben die Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) eine Sperrung der Straßenbahnstrecke nach Olvenstedt angekündigt. Wir zeigen, was dahinter steckt und wie Sie trotzdem zum Ziel kommen.

MVB kündigen drastische Sperrung am Wochenende in Magdeburg an

MVB-Streckensperrung im Straßenbahn-Verkehr in Magdeburg: Am Wochenende vom 16. September zum 17. September fahren keine Straßenbahnen nach Olvenstedt, sondern nur Busse der Magdeburger Verkehrsbetriebe. Symbolbild:

Magdeburg (vs) - Auf eine drastische Streckensperrung müssen sich Straßenbahn-Fahrer am Wochenende in Magdeburg einstellen. Dies geht aus einer Meldung der Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) hervorgeht.

Betroffen sein sollen dann Straßenbahnen nach Olvenstedt. Die gesamte Straßenbahnstrecke zwischen Olvenstedter Platz und Klinikum Olvenstedt werde von Sonnabend, 16. September (Betriebsbeginn) bis Sonntag, 17. September, um 15 Uhr für die Linien 4 und 5 gesperrt, heißt es von Seiten der MVB. Grund für die Sperrung seien Instandhaltungsarbeiten an den Gleisen zwischen den Haltestellen Am Stern und Sternbogen.

Die Straßenbahnlinien sollen am Sonnabend und Sonntag deshalb nur bis zum Olvenstedter Platz fahren. Zwischen Olvenstedter Platz und Klinikum Olvenstedt sollen als Ersatz Busse der Linie 43 fahren. Diese fahren dann wie die Nachtbuslinie N6 und bedienen alle Haltestellen am Fahrbahnrand, so die MVB.