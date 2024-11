In Anlehnung an die Koch-Show "Grill den Henssler" läuft auf Vox "Deutschland grillt den Henssler" mit TV-Koch Steffen Henssler. In der zweiten Folge am 17. November ist Schwimmer und Olympiasieger Lukas Märtens mit dabei.

Olympia-Held Lukas Märtens: Mit diesem Gericht aus Sachsen-Anhalt will er Steffen Henssler schlagen

Magdeburg - An die Herdplatten, fertig, los! Im August kehrte der TV-Koch und Kochbuchautor Steffen Henssler für Dreharbeiten wieder auf die Seebühne im Magdeburger Elbauenpark zurück, um sich seinen nächsten kulinarischen Duellen zu stellen. Mit dabei: der Magdeburger Olympiaheld Lukas Märtens.

Angelehnt an den Show-Dauerbrenner "Grill den Henssler" liefert sich der 52-jährige Koch beim „Bundesvision Koch-Contest“ ein kulinarisches Duell mit verschiedenen prominenten Vertretern der Bundesländer auf der Open-Air-Bühne.

In der brandneuen Show "Deutschland grillt den Henssler" nimmt es der "Koch-King" daher mit ganz Deutschland auf. In vier Folgen fordern ihn seit dem 10. November Teams aus Traditionsköchen und Promi-Paten aller 16 Bundesländer heraus. Moderiert wird die Show von Laura Wontorra.

Schwimmer und Olympiasieger Lukas Märtens bald bei Vox zu sehen

An diesem Sonntag, 17. November 2024, ist nun Sachsen-Anhalt mit einem ganz besonderen Magdeburger Vertreter am Start: Nach seinem Goldmedaillensieg bei den Olympischen Spielen in Paris war der Erfolg von Schwimmer Lukas Märtens in aller Munde.

Nun zeigt der 22-Jährige, dass er nicht nur im Wasser glänzt, sondern auch am Herd eine gute Figur macht. An diesem Sonntag tritt er als prominenter Vertreter für Sachsen-Anhalt gegen den TV-Koch Steffen Henssler an.

Gemeinsam mit dem Magdeburger Traditionskoch Danny Wienbeck, der im Hotel Ratswaage arbeitet und ihm beim Kochduell zur Seite steht, wird der Olympiasieger sein Küchen-Talent unter Beweis stellen.

"Ich habe mich sehr über die Anfrage gefreut, vor allem, weil es in meiner Heimatstadt Magdeburg stattgefunden hat und ich für mein Bundesland an den Start beziehungsweise an den Herd gehen durfte", erzählt Märtens nach den Dreharbeiten.

Dreharbeiten der Vox-Show auf der Seebühne in Magdeburg

Diese fanden bereits im Sommer 2024 auf der Seebühne statt – also ein echter Heimvorteil für die beiden Kandidaten. Ihr Ziel ist dabei klar: Mit dem Traditionsgericht aus Sachsen-Anhalt "Tote Oma" wollen sie punkten und sich gegen Steffen Henssler durchsetzen.

Märtens gibt zu, dass er anfangs etwas nervös war, schließlich sei er kein gelernter Koch. "Ich koche eigentlich sehr selten und wenn, dann nur einfache Gerichte, eben alles, was ein Sportler braucht, um genügend Energie fürs Training zu haben", so der Schwimmer im Nachgang gegenüber der Redaktion.

Doch wenn es um Fleisch geht, fühle er sich in seinem Element: "Ich liebe Fleisch und stehe dafür auch gerne am Grill. Das ist meine Art des Kochens."

Außerdem sei das Publikum großartig gewesen und habe die beiden Magdeburger die ganze Zeit motiviert und unterstützt. "Das hat viel ausgemacht", verrät er im Nachhinein.

Oberbürgermeisterin Simone Borris neben TV-Stars in der Jury

Neben Olympiasieger Lukas Märtens tritt auch ein weiterer Ehrengast aus der Elbestadt in der Show auf: Oberbürgermeisterin Simone Borris wird zusammen mit Starkoch Christian Rach und dem ehemaligen Fußballmanager Reiner Calmund in der Jury sitzen und das Gericht bewerten.

Wie sich der Profischwimmer und der Traditionskoch im Duell mit Steffen Henssler schlagen, wird am Sonntag bei der Ausstrahlung zu sehen sein. Wird das Duo aus Magdeburg gewinnen – oder scheitern es am Ende ausgerechnet an der Oberbürgermeisterin? Das bleibt abzuwarten.

Oberbürgermeisterin Simone Borris schaut als Jury-Mitglied mit einem kritischen Blick auf die Kochkünste der Teilnehmer. Foto: RTL / Markus Hertrich

Doch eine Sache kann bereits verraten werden: Neben ein paar Einblicken in Lukas Märtens’ Privatleben gibt es während der Show auch jede Menge Lob für die Stadt Magdeburg, die seit Jahren als Gastgeberin für die Vox-Sendung fungiert.

Ausstrahlung der Vox-Sendung „Deutschland grillt den Henssler“ im November und Dezember

Pro Show treten vier Bundesländer gegen Steffen Henssler an. Alle 16 Bundesländer zusammen bilden das Team Deutschland. Wer am Ende jeder Folge im Kampf um den Pokal vorne liegt, entscheiden abwechselnde Überraschungs-Jurys, unter anderem eine Publikumsjury.

Eine besondere Überraschung gebe es beim Saarland: Christian Rach wechselt seinen Platz am Jury-Pult mit dem Platz am Kochtopf! Es kommt zum Duell am Herd zwischen Steffen Henssler und dem "Chef-Juror" und somit zu einer ganz besonderen Premiere: Christian Rach kocht zum ersten Mal im deutschen Fernsehen.

Diese TV-Stars und Köche sind bei "Deutschland grillt den Henssler!" zu sehen:

10. November : Ailton mit Stefan Schröder für Bremen

: Ailton mit Stefan Schröder für Christian Rach für das Saarland

Felix Kroos mit André Domke für Mecklenburg-Vorpommern

Das Bo mit Klaus Moritz für Hamburg

17. November : Marco Schreyl mit Cosima Bachmann und ihrem Sohn André für Thüringen

: Marco Schreyl mit Cosima Bachmann und ihrem Sohn André für Lukas Märtens mit Danny Wienbeck für Sachsen-Anhalt

Ilka Bessin mit Jörg Thiele für Brandenburg

Brösel mit Gunnar Hesse für Schleswig-Holstein

24. November: Julian F.M. Stoeckel mit Gina Kahl-Reißner für Berlin

Julian F.M. Stoeckel mit Gina Kahl-Reißner für Inka Bause mit Luisa Herrmann für Sachsen

Guildo Horn mit Frank Brunswig für Rheinland-Pfalz

Jochen Schropp mit Katrin Neugebauer für Hessen

1. Dezember : Frauke Ludowig mit ihrem Bruder Frank Ludowig für Niedersachsen

: Frauke Ludowig mit ihrem Bruder Frank Ludowig für Uwe Ochsenknecht mit Werner Fitterling für Baden-Württemberg

Stefan Mross mit Muk Röhrl für Bayern

Paul Panzer mit Heiko Hörnecke für Nordrhein-Westfalen

TV-Sender Vox zeigt die vier Folgen seit dem 10. November immer sonntags um 20.15 Uhr. Alle Folgen gibt es außerdem immer eine Woche vorab im Stream auf RTL+ zu sehen.

Die beliebte Koch- und Spielshow „Grill den Henssler“ feierte ihre Premiere 2013. In mehr als 150 Episoden trat Küchenchef Steffen Henssler gegen mehr als 400 Prominente an. Zuletzt ging die 20. Staffel des Formates zu Ende.