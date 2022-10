Zu einem schweren Raub mit Waffen ist es am Mittwochabend im Neustädter Bahnhof gekommen. Dies teilt die Polizei mit.

Drei Jugendliche haben offenbar einen Mann in Magdeburg am Neustädter Bahnhof überfallen und ausgeraubt. Sie bedrohten den 29-Jährigen anscheinend mit einer Schreckschusswaffe und einem Messer. Symbolbild:

Magdeburg (vs) - Zu einem schweren Raub mit Waffen ist es am Mittwochabend im Neustädter Bahnhof gekommen. Dies teilt die Polizei mit.

Demnach hielt sich das Opfer, ein 29-Jähriger aus Burg, ersten Erkenntnissen zufolge alleine am Bahnsteig auf, als plötzlich drei maskierte Täter auf ihn zukamen und dem Mann seinen Rucksack und diverse technische Geräte raubten. Dabei soll ein Täter ein Messer in der Hand gehalten und ein weiterer einen "schusswaffenähnlichen Gegenstand" bei sich geführt haben. Zunächst scheinen die drei Tatverdächtigen in unbekannte Richtung geflüchtet gewesen zu sein.

Allerdings konnte die Polizei im direkten Umfeld der Tat, in der Lübecker Straße, offenbar einen 18- und einen 14-Jährigen aus Magdeburg ausfindig machen. Sie hatten allem Anschein nach eine Schreckschusswaffe und einen Teil des Raubguts bei sich.

Ein 15-Jähriger aus Magdeburg, der bei den Beamten als dritter Beschuldigter der Tat gilt, wurde offenbar bei einer Wohnungsdurchsuchung angetroffen.

Während die beiden Minderjährigen an ihre Erziehungsberechtigten übergeben wurden, wurde der 18-Jährige festgenommen.