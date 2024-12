Ein fünf Meter langes Sportboot ist in der Zollelbe in Magdeburg auf Grund gelaufen. Das ist bislang bekannt.

Sportboot in Magdeburg gesunken! Während Fahrt flutet Wasser aus Zollelbe das Schiff

Ein Boot ist in der Zollelbe in Magdeburg versunken.

Magdeburg. - Ein fünf Meter langes Boot ist am Donnerstagmorgen in der Zollelbe, einem Nebenarm der Elbe, in Magdeburg gesunken. Dies meldet die Wasserschutzpolizei.

Demnach meldete der Sportbootführer selbst gegen 10.30 Uhr, dass das Schiff gesunken sei. Aus bisher unbekannten Gründen sei es zuvor zum Wassereinbruch gekommen, heißt es. Der Bootsführer habe das Gefährt noch in eine nahegelegene Halle fahren und dort festbinden können, bevor das Sportboot gesunken sei.

Bei dem Vorfall sei niemand verletzt worden, so die Beamten weiter. Die Schifffahrt sei nicht gefährdet gewesen.