Kurzfristige Sperrung Havarie in der Schilfbreite: MVB-Busse der Linie 57 fahren tagelang anders

Eine Havarie sorgt in der Schilfbreite in Magdeburg für eine Straßensperrung und die Umleitung des Busverkehrs der MVB. So fährt die Linie 57 jetzt.