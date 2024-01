Autobahn Richtung Hannover Verkehr fließt wieder auf A2 bei Magdeburg: Falschfahrer stirbt bei Unfall

Auf der A2 bei Magdeburg ist es am Mittwochmorgen zu einem tödlichen Unfall gekommen. Ein 78 Jahre alter Falschfahrer war in einen Kleintransporter gerast. Die Autobahn war in Richtung Hannover über Stunden gesperrt.