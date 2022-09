Ein 22 Jahre alter Mann ist nach einem Motorradunfall am Sonntagmittag in Magdeburg offenbar 35 Meter durch die Luft geschleudert worden. Nach Angaben der Polizei besaß er keinen Führerschein.

Magdeburg (vs) - Ein 22 Jahre alter Mann ist am Sonntagmittag in Magdeburg auf der Bundesstraße B71 auf Höhe Editharing bei einem Unfall schwer verletzt worden. Er war in Richtung Halberstadt unterwegs. Dies teilt die Polizei mit.

Demnach soll der junge Mann mit überhöhter und unangepasster Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein und dabei von der Fahrbahn abgekommen sein. Nachdem er offenbar gegen ein Verkehrsschild gekracht war, wurde er anscheinend 35 Meter durch die Luft geschleudert.

Der Mann kam laut Polizei mit großflächigen Hautabschürfungen und einer vermuteten Beckenfraktur ins Krankenhaus. Durch den Unfall soll das Motorrad in zwei Teile gerissen und völlig zerstört worden sein. Einen Führerschein hatte er offenbar nicht.

Die Bundesstraße war zeitweise komplett gesperrt.